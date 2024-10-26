Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в серьезную аварию во время второй тренировки перед Гран-при Мехико.
Британец потерял управление на поребрике, вылетел с трассы и врезался в барьеры.
Сессию прервали красными флагами. Гонщика отправят в медицинский центр для проведения обследований.
Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
Опубликовал: Михаил Ширяев
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