Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл попал в серьезную аварию во время второй тренировки перед Гран-при Мехико.

Британец потерял управление на поребрике, вылетел с трассы и врезался в барьеры.

Сессию прервали красными флагами. Гонщика отправят в медицинский центр для проведения обследований.

Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами