Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
Два гонщика попали в аварию в тренировке «Ф-1».
Пилот «Уильямса» Алекс Албон и Оливер Бермэн за рулем «Феррари» столкнулись между собой в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико. Бермэн в практике заменяет Шарля Леклера.
Албон пытался обогнать Бермэна, дошел до контакта с ним, после чего вылетел в барьеры. «Феррари» также получила повреждения.
Тренировку приостановили красными флагами.
Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико
Опубликовал: Михаил Ширяев
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