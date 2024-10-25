Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами

Два гонщика попали в аварию в тренировке «Ф-1».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон и Оливер Бермэн за рулем «Феррари» столкнулись между собой в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико. Бермэн в практике заменяет Шарля Леклера .

Албон пытался обогнать Бермэна, дошел до контакта с ним, после чего вылетел в барьеры. «Феррари » также получила повреждения.

Тренировку приостановили красными флагами.

Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико