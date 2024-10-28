Сайнс одержал 4-ю победу в «Ф-1»
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам Гран-при Мехико.
Для испанца, покидающего Скудерию в конце сезона, победа стала четвертой в «Формуле-1». Кроме того, Сайнс впервые в карьере выиграл две гонки за один год. Ранее Карлос поднимался на высшую ступень подиума на Гран-при Великобритании-2022, Сингапура-2023 и Австралии-2024.
Также пилот в 25-й раз попал в призы (в седьмой – в 2024 году). Сайнс обогнал Ландо Норриса по общему количеству побед в «Ф-1» и сравнялся с экс-напарником по «Макларену» по количеству подиумов.
Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико
«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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