Ферстаппен получил 2 штрафных балла за выдавливание Норриса

Стюарды опубликовали решения по инцидентам с участием пилотов «Ред Булл » и «Макларена » Макса Ферстаппена и Ландо Норриса .

На Гран-при Мехико Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа – за выдавливание Норриса, и за выезд за пределы трассы с получением преимущества.

В первом случае судьи также выписали Максу два штрафных балла. Всего на счету трехкратного чемпиона «Формулы-1» шесть баллов за последние 12 месяцев.

Стюарды отметили, что десятисекундные штрафы являются стандартными для подобных нарушений.

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!