Ферстаппен получил 2 штрафных балла за выдавливание Норриса
Стюарды опубликовали решения по инцидентам с участием пилотов «Ред Булл» и «Макларена» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
На Гран-при Мехико Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа – за выдавливание Норриса, и за выезд за пределы трассы с получением преимущества.
В первом случае судьи также выписали Максу два штрафных балла. Всего на счету трехкратного чемпиона «Формулы-1» шесть баллов за последние 12 месяцев.
Стюарды отметили, что десятисекундные штрафы являются стандартными для подобных нарушений.
Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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