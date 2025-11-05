  • Спортс
Журналист ван Харен: «Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, Ферстаппен начнет допускать возможность ухода»

Ван Харен допускает возможность ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Нидерландский журналист Эрик ван Харен поделился мнением о будущем Макса Ферстаппена. Ван Харен, который считает одним из близких к окружению Ферстаппена журналистов, всерьез допускает вероятность того, что Макс может покинуть «Ред Булл», если болид команды окажется недостаточно конкурентоспособным в следующем сезоне.

В 2026 году в «Ф-1» начнет действовать новый технический регламент, а «Ред Булл» впервые будет использовать двигатели собственного производства, которые компания разрабатывает при техническом содействии «Форда».

«Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, недостаточно конкурентоспособен, то уже через 2-3 Гран-при после начала чемпионата люди начнут задавать вопросы о будущем Макса.

Уверен, Макс и сам начнет допускать возможность ухода из «Ред Булл» в 2027 году – ведь ему [перед сезоном-2027] будет доступно множество вариантов, места будут доступны почти во всех командах. Хотя никакой определенности, разумеется, быть не может, и у Макса будет много времени, чтобы все обдумать и принять решение.

Но да, если «Ред Булл» окажется не слишком конкурентоспособным в 2026 году, думаю, шансы на то, что Ферстаппен уйдет и в 2027 году будет выступать где-то еще будут очень высоки», – рассказал ван Харен.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
