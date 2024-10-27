MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Таиланда MotoGP на подсыхающей трассе и улучшил свои шансы на титул.
На старте лидером стал гонщик «Прамака» Хорхе Мартин, возглавляющий чемпионат, однако затем испанец откатился на третье место, а за победу сражались Баньяя, стартовавший с поула, и представитель «Грезини» Марк Маркес.
Маркес в итоге допустил падение и финишировал 12-м, Мартин стал вторым, новичок «Гасгас» Педро Акоста – третьим.
Отставание двукратного чемпиона от Хорхе сократилось до 17 баллов.
В командном зачете титул завоевала «Дукати».
Гран-при Таиланда
Бурирам
27 октября 2024 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 26 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,905
3. Педро Акоста («Гасгас») +3,800
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,636
5. Джек Миллер («КТМ») +5,532
6. Брэд Биндер («КТМ») +5,898
7. Маверик Виньялес («Априлия») +8,498
8. Жоан Зарко («ЛЧР») +17,672
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +18,588
10. Алекс Маркес («Грезини») +21,163
11. Лука Марини («Хонда») +22,859
12. Марк Маркес («Грезини») +24,251
13. Такааки Накагами («ЛЧР») +24,531
14. Энеа Бастианини («Дукати») +27,090
15. Хоан Мир («Хонда») +30,870
16. Фабио Куартараро («Ямаха») +50,021
Сошли:
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Алекс Ринс («Ямаха»)
Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)
Франко Морбиделли («Прамак»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 453 очка
2. Франческо Баньяя – 436
3. Марк Маркес – 355
4. Энеа Бастианини – 345
5. Брэд Биндер – 203
MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й
MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий