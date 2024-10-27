MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Таиланда MotoGP на подсыхающей трассе и улучшил свои шансы на титул.

На старте лидером стал гонщик «Прамака» Хорхе Мартин, возглавляющий чемпионат, однако затем испанец откатился на третье место, а за победу сражались Баньяя, стартовавший с поула, и представитель «Грезини» Марк Маркес.

Маркес в итоге допустил падение и финишировал 12-м, Мартин стал вторым, новичок «Гасгас» Педро Акоста – третьим.

Отставание двукратного чемпиона от Хорхе сократилось до 17 баллов.

В командном зачете титул завоевала «Дукати».

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

27 октября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 26 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,905

3. Педро Акоста («Гасгас») +3,800

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,636

5. Джек Миллер («КТМ») +5,532

6. Брэд Биндер («КТМ») +5,898

7. Маверик Виньялес («Априлия») +8,498

8. Жоан Зарко («ЛЧР») +17,672

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +18,588

10. Алекс Маркес («Грезини») +21,163

11. Лука Марини («Хонда») +22,859

12. Марк Маркес («Грезини») +24,251

13. Такааки Накагами («ЛЧР») +24,531

14. Энеа Бастианини («Дукати») +27,090

15. Хоан Мир («Хонда») +30,870

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +50,021

Сошли:

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 453 очка

2. Франческо Баньяя – 436

3. Марк Маркес – 355

4. Энеа Бастианини – 345

5. Брэд Биндер – 203

MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й