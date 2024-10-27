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MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Таиланда MotoGP на подсыхающей трассе и улучшил свои шансы на титул.

На старте лидером стал гонщик «Прамака» Хорхе Мартин, возглавляющий чемпионат, однако затем испанец откатился на третье место, а за победу сражались Баньяя, стартовавший с поула, и представитель «Грезини» Марк Маркес.

Маркес в итоге допустил падение и финишировал 12-м, Мартин стал вторым, новичок «Гасгас» Педро Акоста – третьим.

Отставание двукратного чемпиона от Хорхе сократилось до 17 баллов.

В командном зачете титул завоевала «Дукати».

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

27 октября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 26 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,905

3. Педро Акоста («Гасгас») +3,800

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,636

5. Джек Миллер («КТМ») +5,532

6. Брэд Биндер («КТМ») +5,898

7. Маверик Виньялес («Априлия») +8,498

8. Жоан Зарко («ЛЧР») +17,672

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +18,588

10. Алекс Маркес («Грезини») +21,163

11. Лука Марини («Хонда») +22,859

12. Марк Маркес («Грезини») +24,251

13. Такааки Накагами («ЛЧР») +24,531

14. Энеа Бастианини («Дукати») +27,090

15. Хоан Мир («Хонда») +30,870

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +50,021

Сошли:

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 453 очка

2. Франческо Баньяя – 436

3. Марк Маркес – 355

4. Энеа Бастианини – 345

5. Брэд Биндер – 203

MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Гран-при Таиланда MotoGP
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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