Валттери Боттас: «Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, но был к этому готов»

Боттас с нетерпением ждет возвращения в гонки.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас признал, что ему было трудно оставаться в стороне и наблюдать за гонками «Ф-1», самому в них не участвуя.

В следующем сезоне Боттас вернется в число участников «Формулы-1» и будет выступать за «Кадиллак ».

«Я знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, так что я был к этому готов. Хотя надо сказать, что с каждым Гран-при смотреть за гонками со стороны становилось все сложнее и сложнее – просто потому, что я очень скучал по возможности самому выступать в гонках.

Разумеется, я продолжал выполнять свою работу в «Мерседесе», но при это я признаю, что с нетерпением жду января [и начала работы в «Кадиллаке»]. Но да, это было тяжело – особенно учитывая, что до этого я 12 лет подряд всегда выступал в гонках.

При этом постоянное присутствие в паддоке и работа с «Мерседесом» поможет мне [в следующем году]. Полезно было часто общаться с Грэмом [Лоудоном, руководителем «Кадиллака»], оставаться вовлеченным в работу, ведь «Формула-1 » никогда не останавливается. Она постоянно развивается, всегда появляется что-то новое. У меня также были тесты, я проехал какое-то количество кругов в этом году, что тоже явно не было лишним», – рассказал Боттас.

