  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, но был к этому готов»
0

Валттери Боттас: «Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, но был к этому готов»

Боттас с нетерпением ждет возвращения в гонки.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что ему было трудно оставаться в стороне и наблюдать за гонками «Ф-1», самому в них не участвуя.

В следующем сезоне Боттас вернется в число участников «Формулы-1» и будет выступать за «Кадиллак».

«Я знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, так что я был к этому готов. Хотя надо сказать, что с каждым Гран-при смотреть за гонками со стороны становилось все сложнее и сложнее – просто потому, что я очень скучал по возможности самому выступать в гонках.

Разумеется, я продолжал выполнять свою работу в «Мерседесе», но при это я признаю, что с нетерпением жду января [и начала работы в «Кадиллаке»]. Но да, это было тяжело – особенно учитывая, что до этого я 12 лет подряд всегда выступал в гонках.

При этом постоянное присутствие в паддоке и работа с «Мерседесом» поможет мне [в следующем году]. Полезно было часто общаться с Грэмом [Лоудоном, руководителем «Кадиллака»], оставаться вовлеченным в работу, ведь «Формула-1» никогда не останавливается. Она постоянно развивается, всегда появляется что-то новое. У меня также были тесты, я проехал какое-то количество кругов в этом году, что тоже явно не было лишним», – рассказал Боттас.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Кадиллак
logoВалттери Боттас
logoФормула-1
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Журналист ван Харен: «Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, Ферстаппен начнет допускать возможность ухода»
сегодня, 17:50
Изак Аджар: «Квалификационный темп – та область, в которой я оказался более конкурентоспособным, чем ожидал»
сегодня, 16:24
Фредерик Вассер: «Феррари» приехала в Бразилию с позитивным настроем после двух уверенно проведенных Гран-при»
сегодня, 15:47
Габриэл Бортолето: «В «Ф-1» меня больше всего удивило то, сколько гонщику нужно общаться с журналистами»
сегодня, 14:52
«Формула Е» показала болид нового поколения Gen4
сегодня, 13:40Фото
Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»
сегодня, 13:24
Джолион Палмер: «Психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе»
сегодня, 12:38
Макс Ферстаппен: «Благодаря обновлениями смогла в значительной степени раскрыть потенциал болида «Ред Булл»
сегодня, 12:08
Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «Супер-Формулу»: «буду с интересом следить за его выступлениями»
сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото