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  • MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й
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MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации Гран-при Таиланда MotoGP.

Главный соперник Баньяи и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») упал, однако остался на третьей позиции, вторым стал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

26 октября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.28,700

2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,232

3. Хорхе Мартин («Прамак») +0,430

4. Марко Беццекки («ВР46») +0,624

5. Марк Маркес («Грезини») +0,686

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,708

7. Педро Акоста («Гасгас») +0,719

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,735

9. Алекс Маркес («Грезини») +0,827

10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,928

11. Франко Морбиделли («Прамак») +1,036

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +1,097

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Прамак
ЛЧР
logoМарк Маркес
Гран-при Таиланда MotoGP
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Гасгас
Педро Акоста
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