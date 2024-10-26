MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации Гран-при Таиланда MotoGP.
Главный соперник Баньяи и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») упал, однако остался на третьей позиции, вторым стал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини.
Гран-при Таиланда
Бурирам
26 октября 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.28,700
2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,232
3. Хорхе Мартин («Прамак») +0,430
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,624
5. Марк Маркес («Грезини») +0,686
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,708
7. Педро Акоста («Гасгас») +0,719
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,735
9. Алекс Маркес («Грезини») +0,827
10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,928
11. Франко Морбиделли («Прамак») +1,036
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +1,097
Опубликовал: Михаил Ширяев
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