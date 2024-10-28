Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

Сайнса признали лучшим пилотом Гран-при Мехико.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мехико Сайнс, стартовавший с поула, провел очень уверенный заезд и сумел одержать свою вторую победу в сезоне.

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