Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико
Сайнса признали лучшим пилотом Гран-при Мехико.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Мехико Сайнс, стартовавший с поула, провел очень уверенный заезд и сумел одержать свою вторую победу в сезоне.
Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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