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Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»

Хорнер убежден, что Ферстаппен получил несправедливый штраф в Мексике.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер принес распечанные данные телеметрии на пресс-конференцию после Гран-при Мехико.

Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа – за выдавливание пилота «Макларена» Ландо Норриса в четвертом повороте и за выезд за пределы трассы и получение преимущества в восьмом.

По мнению менеджера, Норрис действовал некорректно в первом случае, сохранив слишком большую скорость.

«Это реакция на прошлый уик-энд, и, полагаю, стюардам и гонщикам очень важно обсудить это, ведь можно посмотреть данные GPS – быстрейший круг Ландо и торможение в четвертом повороте. Видно, что в инциденте с Максом он на 15 км/ч быстрее и позже нажимает на тормоз, чем на своем быстрейшем круге.

Он не попадал в поворот. Он бы выехал за пределы трассы. Это видно с онборда. И, разумеется, болид где-то на 80 кг тяжелее, чем в тот момент, когда он проехал свой лучший круг.

Существует риск перевернуть правила обгонов с ног на голову, когда гонщики будут стараться лишь просунуть носовой обтекатель вперед на апексе, а затем утверждать, что им нужно предоставлять пространство на выезде.

Надо ужесточить [правила], чтобы все понимали, что приемлемо, иначе в ближайших гонках будет бардак. Он по сути отпустил тормоза, выехал суперглубоко в попытке выиграть этот спор, если рассуждать о формулировках регламента, а затем тебя штрафуют», – заявил Хорнер.

По мнению Кристиана, ситуация отличается от того, что было на Гран-при США, когда «Ред Булл» и Ферстаппен таким же образом обосновали позднее торможение Макса:

«Ситуации немного разные. Потому что на прошлой неделе оба выехали за пределы трассы – нельзя получать преимущество, обгоняя за границами трека. Сейчас иначе – Макс остался на трассе, остался в пределах.

Происходит отличная борьба, и важно, чтобы правила сражений были справедливыми, а не просто давали преимущество пилоту на внешней траектории.

Если посмотреть на историю автоспорта, внешняя траектория – всегда более рискованное место. А теперь чуть ли не дают преимущество – просто нужно просунуть носовой обтекатель вперед в точке, где начинают поворачивать – вне зависимости от того, попадаешь ты в поворот или нет».

Хорнер признал, что Ферстаппен заслужил второй штраф, но все равно защитил своего гонщика:

«Думаю, Макс ожидал, что Ландо вернет позицию. Да, он нырнул по внутренней, и оба выехали широко. В конечном счете я могу понять – выдавливание машины, за это полагается штраф.

Но потенциально было разочарование из-за того, что Ландо не вернул позицию. Такие вещи идут по нарастающей».

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
регламент
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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