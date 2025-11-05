Изак Аджар: «Квалификационный темп – та область, в которой я оказался более конкурентоспособным, чем ожидал»

Аджар выделил свой квалификационный темп в дебютном сезоне.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал о том, в каких областях ему удалось приятно удивить себя в своем первом сезоне в «Формуле-1».

Француза спросили, какой аспект он бы выделил с точки зрения того, смог ли он превзойти собственные ожидания.

«Темп. Я назову квалификационный темп. Это та область, в которой я оказался более конкурентоспособным, чем ожидал.

При этом я не жалею и о том, какой подход к гонкам выбрал в этом сезоне. Потому что я сам принял это решение. Мне нравится рисковать, и когда риск окупается – это здорово, поскольку как правило это приносит очень хорошие результаты.

С другой стороны, когда риск себя не оправдывает, ты можешь быть сильно разочарован из-за упущенной возможности. Но пока мы довольны выбранным подходом», – рассказал Аджар.

