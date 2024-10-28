Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Жестил изо всех сил.

Схватка между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на прошлой неделе в США привела к великому бурлению среди болельщиков и гонщиков. Многие люди подивились не столько жесткой обороне нидерландца, сколько отсутствию штрафа для чемпиона мира, который в ключевой момент сражения вывез главного соперника за пределы трека и при этом избежал каких-либо санкций со стороны стюардов.

Перед этапом в Мексике Международная автомобильная федерация (ФИА) вняла запросам общественности и пообещала не оставлять разнузданное поведение на треке без внимания – и сдержала слово! Возможно, кто-то удивится, но Ферстаппен снова схлестнулся с Норрисом, и снова пилотам «Ред Булл» и «Макларена» стало тесно в пределах дорожного полотна.

Ключевой эпизод случился уже на 10-м круге Гран-при: на длинной прямой благодаря DRS Норрис бросился в атаку на Ферстаппена, поравнялся и даже слегка вырвался вперед, но трехкратный чемпион мира в четвертом повороте по традиции выдавил конкурента на обочину.

Норрис пролетел по траве и вернулся на трек впереди соперника, но тот и не собирался ждать, пока «Макларен» вернет позицию – и перед восьмым поворотом рванул по внутренней траектории без попыток хоть как-то обуздать скорость и удержаться в повороте! Что закономерно привело к новому выезду Макса за пределы дорожного полотна, причем вместе с Ландо!

Стюарды, получившие новые инструкции, перформанс Ферстаппена на оценили. За первую часть балета они наградили действующего чемпиона 10-секундным штрафом, а через несколько минут добавили еще 10 секунд – за второй инцидент. В первом случае они объяснили наказание выдавливанием соперника, а во втором – получением незаконного преимущества вне трека.

Исключительное событие «Формула-1» отметила в прямом эфире инфографикой с надписью «выдающийся штраф».

Оно же поразило и Джорджа Расселла, который ехал позади проблемной пары:

– В общем, Ферстаппену теперь уже дали 20 секунд.

– Вау!

А что же сказал сам Макс в радиоэфире? Первое наказание его удивило:

«Десять? Впечатляет».

После второго последовала и оценка работы судей:

«А, ну хорошо. Но это же глупо, чел».

Еще до середины заезда нидерландец отбыл наказание во время пит-стопа, после чего вернулся в середину пелотона и прорвался до шестой позиции, но полностью лишился шанса побороться за подиум.

Заслужил?

Фото: Gettyimages /Jared C. Tilton