ФИА поменяет инструкции по обгонам после инцидента с Ферстаппеном и Норрисом в США

Перед Гран-при Мехико ФИА и гонщики «Формулы-1» обсудили ситуацию, возникшую в США: пилота «Макларена » Ландо Норриса оштрафовали за обгон за пределами трассы, в то время как Макс Ферстаппен из «Ред Булл », выдавивший соперника и также выехавший за белую линию, избежал наказания.

ФИА пообещала поменять формулировки в инструкциях, которым руководствуются гонщики и стюарды, утверждает BBC со ссылкой на источники, присутствовавшие на собрании. В Федерации не сообщили, что именно изменится, однако данное заявление было сделано в контексте обсуждения защитной тактики Ферстаппена.

Сначала ФИА объяснила решение наказать Норриса. Некоторые пилоты не согласились с объяснением, после чего ФИА сообщила, что подготовит измененную версию инструкций для обсуждения перед следующим этапом. По мнению источников, Федерация была готова к такому повороту.

Большая часть пилотов считает, что Ферстаппен использует лазейку в правилах таким образом, что это противоречит гоночной этике.

На собрании ФИА подчеркнула, что важно принимать последовательные решения. Пилоты возразили, что последовательность бессмысленна, если принимаются неверные решения.

После встречи в ФИА подтвердили, что существует «общее стремление продолжать улучшать инструкции по стандартам пилотирования».

«Учитывая, что гонщики запросили инструкции по борьбе и согласились на их внедрение вместе с Ассоциацией гонщиков Гран-при, они каждый раз обновляются после совещания с пилотами.

В целом общепринято, что стандарты должны продолжать развиваться – не из-за отдельных инцидентов как в Остине, а из-за стремления обеспечить последовательность в определениях и решениях стюардов», – добавил пресс-секретарь.

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