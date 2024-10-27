Пиастри и Перес квалифицировались 17-м и 18-м на Гран-при Мехико
Два гонщика топ-команд провалили квалификацию в Мексике.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес завершил домашнюю сессию 18-м, его коллега из «Макларена» Оскар Пиастри оказался 17-м и также выбыл после первого сегмента.
В воскресенье спортсмены должны стартовать на Гран-при Мехико с предпоследнего ряда.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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