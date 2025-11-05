  • Спортс
  • Джолион Палмер: «Психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе»
2

Джолион Палмер: «Психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе»

У Ферстаппена есть психологическое преимущество – считает Палмер.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер высоко оценил шансы Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул.

По мнению Палмера, ключевым фактором является психологическое преимущество Ферстаппена над Норрисом и Пиастри, наряду с умением добиваться хороших результатов в не самых благоприятных условиях.

«Если Максу все-таки удастся победить – это будет с запасом его лучший титул в карьере. Особенно с учетом того, какое отставание он старается отыграть.

Пилоты «Макларена» знают, каким гонщиком является Макс, и что он продолжит добиваться хороших результатов. Если сейчас он одержит одну-две победы, то в двух последних гонках борьба будет чрезвычайно плотной.

Причем Макс дает результат даже тогда, когда машина оказывается недостаточно быстрой. Например, в Мехико ему совсем чуть-чуть не хватило до второго места. Это было потрясающее выступление, показывающее, на что Макс способен на самом деле. Думаю, что психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе», – рассказал Палмер.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
