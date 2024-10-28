Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»

Перес недоволен агрессивными действиями Лоусона.

Пилот «Ред Булл » отметил, что был удивлен тем, как бесцеремонно вел себя на трассе гонщик «РБ», ведя борьбу с соперниками.

Пересу не понравилось то, что Лоусон очень резко вернулся на трассу после вылета, не обращая внимания на соперников. Один из инцидентов закончился контактом между болидами Лиами и Чеко.

«Он находился за пределами трассы и просто выехал обратно по прямой, как будто другой машины там просто не было. Мне кажется, он вполне мог избежать этого инцидента, но не стал этого делать.

К счастью, я увидел его и успел сместиться, оставив ему место – в противном случае все бы закончилось серьезной аварией. И во всем этом не было необходимости, а в итоге он навредил нам обоим.

Думаю, это был небольшой перебор, хотя не думаю, что тут есть его вина. По крайней мере, стюарды не выписали ему никаких штрафов.

При этом он сделал то же самое с Фернандо Алонсо, и с Франко Колапинто в конце заезда. И никаких штрафов. Получается, никакой его вины в этом нет.

Но мне кажется, что то, как Лоусон вернулся в «Формулу-1»…мне его отношение к делу не кажется правильным. Ему нужно быть немного скромнее.

Когда двукратный чемпион «Формулы-1» в прошлый уик-энд говорил ему о том же самом, Лоусон его просто проигнорировал.

Да, когда вы приходите в «Формулу-1», то очевидно очень голодны до успеха и так далее. Но нужно все-таки вести себя уважительно – и на трассе, и вне ее.

И я не думаю, что сейчас Лоусон демонстрирует правильное отношение к делу, чтобы показать себя с лучшей стороны. Ведь я считаю его отличным гонщиком, и надеюсь, что он сможет сделать шаг назад, взглянуть на свои действия и извлечь из всего этого урок», – рассказал Перес.

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