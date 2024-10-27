Цунода и Албон сошли после столкновения на первом круге Гран-при Мехико
Два пилота завершили Гран-при Мехико, не проехав ни одного круга.
Пилот «РБ» Юки Цунода и Алекс Албон из «Уильямса» дошли до контакта на старте. После столкновения Цунода вылетел в барьеры, Албон также не смог продолжить заезд.
На трассу выехала машина безопасности.
Стюарды не стали рассматривать инцидент.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Норрис против Ферстаппена в Мексике, мегабыстрая «Феррари» на поуле
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости