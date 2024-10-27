Цунода и Албон сошли после столкновения на первом круге Гран-при Мехико

Два пилота завершили Гран-при Мехико, не проехав ни одного круга.

Пилот «РБ » Юки Цунода и Алекс Албон из «Уильямса » дошли до контакта на старте. После столкновения Цунода вылетел в барьеры, Албон также не смог продолжить заезд.

На трассу выехала машина безопасности.

Стюарды не стали рассматривать инцидент.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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