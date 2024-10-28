Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов

Пилот «Макларена » Ландо Норрис приблизился к лидеру сезона Максу Ферстаппену .

Трехкратный чемпион из «Ред Булл » финишировал шестым на Гран-при Мехико, Норрис стал вторым и отыграл у соперника десять очков.

Ландо отстает от Макса на 47 баллов (315 против 362).

Гонщикам осталось провести четыре этапа, в том числе два уик-энда со спринтами.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024