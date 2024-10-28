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Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис приблизился к лидеру сезона Максу Ферстаппену.

Трехкратный чемпион из «Ред Булл» финишировал шестым на Гран-при Мехико, Норрис стал вторым и отыграл у соперника десять очков.

Ландо отстает от Макса на 47 баллов (315 против 362).

Гонщикам осталось провести четыре этапа, в том числе два уик-энда со спринтами.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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