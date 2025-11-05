Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»

В «Макларене» не будут жертвовать одним из пилотов ради титула.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда до самого конца будет придерживаться политики равного отношения к своим гонщикам и не будет жертвовать интересами одного из них ради победы в чемпионате.

По словам Брауна, команду не пугает перспектива повторения сезона-2007.

«Если Макс выиграет титул, я пожму ему руку и поздравлю с победой. Я лишь хочу быть уверен, что если Макс победит, это будет значить, что Макс выиграл титул, а не то что «Макларен» этот титул проиграл. Это важно.

И да, мы все прекрасно помним сезон-2007 – когда у двух пилотов «Макларена» было одинаковое количество очков, а Кими Райкконен опередил их обоих на один балл.

Как бы то ни было, сейчас у «Макларена» есть два гонщика, которые очень хотят выиграть чемпионат. И сейчас мы, скажем так, играем в атаке, а не сидим в обороне.

Я скорее предпочту, чтобы наши гонщики сделали все возможное для победы, даже если в итоге у них окажется равное количество очков, а соперник обойдет их на один балл, чем прямо сейчас, когда в чемпионате их разделяет одно очко, подойду к ним и скажу: «Знаю, вы оба мечтаете стать чемпионом, но мы подбросили монетку, и в этом году один из вас шанса не получит». Это не тот подход, что мы хотим использовать.

Лучший способ выиграть титул – чтобы наши гонщики закончили чемпионат на первом и втором местах, чтобы они оба боролись. Что если сезон-2007 повторится? Я скорее соглашусь на это, чем отдам предпочтение кому-то одному из пилотов «Макларена». Мы так не поступим, мы гонщики», – рассказал Браун.

