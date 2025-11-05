  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»
0

Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»

В «Макларене» не будут жертвовать одним из пилотов ради титула.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда до самого конца будет придерживаться политики равного отношения к своим гонщикам и не будет жертвовать интересами одного из них ради победы в чемпионате.

По словам Брауна, команду не пугает перспектива повторения сезона-2007.

«Если Макс выиграет титул, я пожму ему руку и поздравлю с победой. Я лишь хочу быть уверен, что если Макс победит, это будет значить, что Макс выиграл титул, а не то что «Макларен» этот титул проиграл. Это важно.

И да, мы все прекрасно помним сезон-2007 – когда у двух пилотов «Макларена» было одинаковое количество очков, а Кими Райкконен опередил их обоих на один балл.

Как бы то ни было, сейчас у «Макларена» есть два гонщика, которые очень хотят выиграть чемпионат. И сейчас мы, скажем так, играем в атаке, а не сидим в обороне.

Я скорее предпочту, чтобы наши гонщики сделали все возможное для победы, даже если в итоге у них окажется равное количество очков, а соперник обойдет их на один балл, чем прямо сейчас, когда в чемпионате их разделяет одно очко, подойду к ним и скажу: «Знаю, вы оба мечтаете стать чемпионом, но мы подбросили монетку, и в этом году один из вас шанса не получит». Это не тот подход, что мы хотим использовать.

Лучший способ выиграть титул – чтобы наши гонщики закончили чемпионат на первом и втором местах, чтобы они оба боролись. Что если сезон-2007 повторится? Я скорее соглашусь на это, чем отдам предпочтение кому-то одному из пилотов «Макларена». Мы так не поступим, мы гонщики», – рассказал Браун.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoЗак Браун
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Формула Е» показала болид нового поколения Gen4
8 минут назадФото
Джолион Палмер: «Психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе»
сегодня, 12:38
Макс Ферстаппен: «Благодаря обновлениями смогла в значительной степени раскрыть потенциал болида «Ред Булл»
сегодня, 12:08
Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «Супер-Формулу»: «буду с интересом следить за его выступлениями»
сегодня, 11:02
Джолион Палмер: «Хэмилтон будет стремиться попасть на подиум до конца сезона. И он очень любит гонку в Бразилии»
сегодня, 10:19
Джек Дуэн хочет продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле»
сегодня, 09:57
Ральф Шумахер: «То, есть ли у Ферстаппена шанс на титул, решится после гонки в Бразилии»
сегодня, 08:59
Дэймон Хилл об ухудшении результатов Пиастри: «Единственное объяснение – изменился психологический подход»
сегодня, 08:19
Джордж Расселл: «Антонелли демонстрирует проблески очень высокой скорости. В сезоне-2026 он будет чаще это делать»
сегодня, 08:05
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
вчера, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото