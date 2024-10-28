В «Ф-1» 6 многократных победителей Гран-при за сезон впервые с 1981 года

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл Гран-при Мехико и помог «Формуле-1» установить новое достижение.

Сайнс, ранее занявший первое место в Австралии , стал шестым пилотом с двумя или более победами в 2024 году.

Такое в «Ф-1» случалось лишь однажды – в 1981-м. Тогда победителями становились Нельсон Пике (3 выигранных гонки), Ален Прост (3), Карлос Рейтеманн (2), Жиль Вильнев (2), Жак Лаффит (2) и Алан Джонс (2). Чемпионство завоевал Пике, на один балл опередивший Рейтеманна.

В 2024 году помимо Сайнса побеждали пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (7), напарники по «Макларену» Ландо Норрис (3) и Оскар Пиастри (2), представитель «Феррари» Шарль Леклер (3) и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (2). Кроме того, одна победа на счету еще одного пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов

Сайнс одержал 4-ю победу в «Ф-1»