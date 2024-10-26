Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при
Фернандо Алонсо выехал на трассу во второй практике в Мексике и установил новый рекорд.
В первой тренировке пилота «Астон Мартин» заменял Фелипе Другович.
Гран-при Мехико стал для двукратного чемпиона мира 400-м в карьере. Алонсо – первый человек, достигший этой отметки.
В воскресенье 43-й испанец должен провести свою 397-ю гонку в «Формуле-1» – трижды Алонсо не удавалось стартовать.
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Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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