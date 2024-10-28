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ФИА оценивает, расследовать ли Леклера за мат на пресс-конференции (Autosport)

Леклер рискует быть наказанным за нецензурное слово.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер использовал мат на пресс-конференции после третьего места на Гран-при Мехико, после чего немедленно извинился.

«Я столкнулся с избыточной поворачиваемостью, справился, потом столкнулся с избыточной поворачиваемостью с другой стороны и такой: «#####». Простите! О нет! О нет! Я не хочу присоединиться к Максу!» – заявил Шарль.

Гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена ранее наказали общественными работами за такой же проступок.

ФИА оценивает, нужно ли расследовать и потенциально покарать Леклера, сообщает Autosport.

После пресс-конференции монегаск провел длительную беседу с делегатом Федерации. Утверждается, что Леклер снова извинялся. Делегат доложил о ситуации ФИА, и теперь регуляторный орган обсуждает, стоит ли объявить о формальном расследовании и передать дело стюардам.

Предполагается, что Федерация может подождать и запустить расследование на Гран-при Сан-Паулу – подобная задержка случилась, когда изучали брань боссов «Мерседеса» и «Феррари» Тото Вольффа и Фредерика Вассера в 2023 году.

По информации издания, ФИА приняла во внимание многократные извинения Леклера.

Видео инцидента: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
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