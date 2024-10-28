ФИА оценивает, расследовать ли Леклера за мат на пресс-конференции (Autosport)
Пилот «Феррари» Шарль Леклер использовал мат на пресс-конференции после третьего места на Гран-при Мехико, после чего немедленно извинился.
«Я столкнулся с избыточной поворачиваемостью, справился, потом столкнулся с избыточной поворачиваемостью с другой стороны и такой: «#####». Простите! О нет! О нет! Я не хочу присоединиться к Максу!» – заявил Шарль.
Гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена ранее наказали общественными работами за такой же проступок.
ФИА оценивает, нужно ли расследовать и потенциально покарать Леклера, сообщает Autosport.
После пресс-конференции монегаск провел длительную беседу с делегатом Федерации. Утверждается, что Леклер снова извинялся. Делегат доложил о ситуации ФИА, и теперь регуляторный орган обсуждает, стоит ли объявить о формальном расследовании и передать дело стюардам.
Предполагается, что Федерация может подождать и запустить расследование на Гран-при Сан-Паулу – подобная задержка случилась, когда изучали брань боссов «Мерседеса» и «Феррари» Тото Вольффа и Фредерика Вассера в 2023 году.
По информации издания, ФИА приняла во внимание многократные извинения Леклера.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий