Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 362 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 315
3. Шарль Леклер («Феррари») – 291
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 251
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 240
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 189
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 177
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 31
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
12. Юки Цунода («РБ») – 22
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14
14. Алекс Албон («Уильямс») – 12
15. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
16. Пьер Гасли («Альпин») – 9
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
18. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
19. Эстебан Окон («Альпин») – 5
20. Лиам Лоусон («РБ») – 2
21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
23. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 566 очков
2. «Феррари» – 537
3. «Ред Булл» – 512
4. «Мерседес» – 366
5. «Астон Мартин» – 86
6. «Хаас» – 46
7. «РБ» – 36
8. «Уильямс» – 17
9. «Альпин» – 14
10. «Заубер» – 0
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 6-й после двух штрафов
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