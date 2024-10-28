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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 362 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 315

3. Шарль Леклер («Феррари») – 291

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 251

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 240

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 189

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 177

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 31

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

12. Юки Цунода («РБ») – 22

13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14

14. Алекс Албон («Уильямс») – 12

15. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

16. Пьер Гасли («Альпин») – 9

17. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

18. Франко Колапинто («Уильямс») – 5

19. Эстебан Окон («Альпин») – 5

20. Лиам Лоусон («РБ») – 2

21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0

22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

23. Валттери Боттас («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 566 очков

2. «Феррари» – 537

3. «Ред Булл» – 512

4. «Мерседес» – 366

5. «Астон Мартин» – 86

6. «Хаас» – 46

7. «РБ» – 36

8. «Уильямс» – 17

9. «Альпин» – 14

10. «Заубер» – 0

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 6-й после двух штрафов

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoГран-при Мексики
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
Логан Сарджент
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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