Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами

Компания «Пирелли», поставляющая шины в «Формуле-1», была вынуждена отказаться от особых трофеев на Гран-при США в виде фигур под названием Heroo, созданных итальянским дизайнером Маттео Маккиавелли.

Вместо этого победитель – пилот «Феррари» Шарль Леклер – получил приз в виде более традиционного кубка, а призеры – его напарник Карлос Сайнс и гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен – шины для аэротрубы, на гайках которых выгравированы финишные позиции и флаг США.

Как передает Autosport, решение связано с возможными проблемами с авторскими правами. В субботу «Пирелли» получила уведомление о схожести трофеев с уже существующими продуктами и заменила кубки. Кроме того, пресс-релиз о Heroo был удален с сайта фирмы.

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Фото: сайт «Пирелли» ; соцсети команды «Феррари»