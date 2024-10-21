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Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами

Компания «Пирелли», поставляющая шины в «Формуле-1», была вынуждена отказаться от особых трофеев на Гран-при США в виде фигур под названием Heroo, созданных итальянским дизайнером Маттео Маккиавелли.

Вместо этого победитель – пилот «Феррари» Шарль Леклер – получил приз в виде более традиционного кубка, а призеры – его напарник Карлос Сайнс и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен – шины для аэротрубы, на гайках которых выгравированы финишные позиции и флаг США.

Как передает Autosport, решение связано с возможными проблемами с авторскими правами. В субботу «Пирелли» получила уведомление о схожести трофеев с уже существующими продуктами и заменила кубки. Кроме того, пресс-релиз о Heroo был удален с сайта фирмы.

Обман с призами на «Ф-1» в США: обещали робозверотрофеи – вручили шины и обычный кубок!

Фото: сайт «Пирелли»; соцсети команды «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при США
logoФеррари
logoРед Булл
Пирелли
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoстиль
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