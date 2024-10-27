Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом
Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена наказали за опасные маневры в борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» получил десятисекундный штраф за выдавливание Норриса. Позже стюарды выписали еще один десятисекундный штраф за выезд за пределы трассы и получение преимущества.
Ферстаппен воспринял первый штраф с удивлением.
«Десять? Впечатляет», – заявил Макс по радио.
«Было много нытья, много», – ответил гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Норрис против Ферстаппена в Мексике, мегабыстрая «Феррари» на поуле
Опубликовал: Михаил Ширяев
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