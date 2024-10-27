Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом

Пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена наказали за опасные маневры в борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» получил десятисекундный штраф за выдавливание Норриса. Позже стюарды выписали еще один десятисекундный штраф за выезд за пределы трассы и получение преимущества.

Ферстаппен воспринял первый штраф с удивлением.

«Десять? Впечатляет», – заявил Макс по радио.

«Было много нытья, много», – ответил гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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