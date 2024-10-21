Гельмут Марко: «Ферстаппен как белка, которая собирает каждый орех, который видит»

Марко сравнил Ферстаппена с белкой.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал о философии Макса Ферстаппена , занявшего третье место на Гран-при США , на примере белки.

«Макс пилотировал как чемпион. Он сделал что-то невероятное. Никаких ошибок под таким давлением, когда его шины были почти на пределе. Болид был не таким быстрым, как днем ранее, но цель у нас одна – чемпионство.

Макс как белка, которая собирает каждый орех, который видит. Если говорить об очках в чемпионате, у Макса та же философия.

У него есть опыт, у нас как команды тоже. К примеру, в 2009 году у нас тоже была быстрейшая машина и быстрейший пилот, однако мы не взяли титул. Мы ошиблись во многих вещах.

Сейчас очевидно, что Макс все еще лучший. Он очень силен с психологической точки зрения. Я больше не буду сравнивать его с другими гонщиками в этом плане», – заявил Марко.

Гельмут Марко сожалеет, что сказал о «психологических слабостях» Норриса: «Ферстаппен тоже ошибался, я говорил об опыте и зрелости»

Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль – отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»