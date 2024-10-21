Гельмут Марко: «Ферстаппен как белка, которая собирает каждый орех, который видит»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о философии Макса Ферстаппена, занявшего третье место на Гран-при США, на примере белки.
«Макс пилотировал как чемпион. Он сделал что-то невероятное. Никаких ошибок под таким давлением, когда его шины были почти на пределе. Болид был не таким быстрым, как днем ранее, но цель у нас одна – чемпионство.
Макс как белка, которая собирает каждый орех, который видит. Если говорить об очках в чемпионате, у Макса та же философия.
У него есть опыт, у нас как команды тоже. К примеру, в 2009 году у нас тоже была быстрейшая машина и быстрейший пилот, однако мы не взяли титул. Мы ошиблись во многих вещах.
Сейчас очевидно, что Макс все еще лучший. Он очень силен с психологической точки зрения. Я больше не буду сравнивать его с другими гонщиками в этом плане», – заявил Марко.
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