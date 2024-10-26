Норрис и Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о борьбе на «оживленном» собрании гонщиков (Крэйг Слэйтер)

Слэйтер рассказал, как гонщики активно обсуждали несовершенство правил.

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер сообщил, что пилоты «Макларена » и «Ред Булл » Ландо Норрис и Макс Ферстаппен вступили в диалог во время собрания гонщиков, посвященного правилам борьбы.

На Гран-при США Норриса оштрафовали за обгон Ферстаппена за пределами трассы, Макс избежал наказания за выдавливание, хотя сам выехал за белую линию.

Как стало известно ранее, по итогам обсуждения перед Гран-при Мехико ФИА пообещала поменять формулировки в инструкциях по стандартам пилотирования.

«Это было оживленное собрание пилотов вечером [в пятницу] в Мехико, причем Ландо Норрис и Макс Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о защите и атаке. Но мне сказали, что они были «спокойными» и «уважительными».

Главная тема обсуждений касалась правил борьбы и того, как их изменить. Превалирующее мнение среди пилотов заключается в том, что стандарты надо улучшить.

Собрание началось с того, что гонщики спросили ФИА, как стюарды принимают решения в случаях, подобных стычке Ферстаппена и Норриса. Интересно, что, предоставляя объяснение, ФИА признала, что набросала некоторые улучшенные формулировки гоночных рекомендаций и выслала их пилотам на рассмотрение.

Некоторые восприняли это как признание вины и то, что текущие инструкции позволяют использовать лазейки. Большинство посчитало позитивным знаком критический взгляд ФИА на себя и способность внедрить изменения.

Другая тема обсуждений заключалась в том, используют ли на самом деле стюарды все доступные правила в случаях, подобных инциденту с Норрисом и Ферстаппеном. Некоторые указали, что правило о выдавливании соперника за пределы трека можно применять в подобных эпизодах – даже существующие инструкции не разрешают выдавливание.

В конечном счете присутствует понимание, что правила никогда не будут совершенными. Намерения состоят в том, чтобы ужесточить формулировки и постараться улучшить определения.

Позиция ФИА заключается в том, что инструкции были запрошены пилотами, изобретены регулятором на основе консультаций с ними и в итоге подписаны Ассоциацией гонщиков Гран-при. Инструкции готовы улучшать, и за последние сезоны они претерпели несколько изменений», – рассказал Слэйтер.

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