  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Норрис и Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о борьбе на «оживленном» собрании гонщиков (Крэйг Слэйтер)
0

Норрис и Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о борьбе на «оживленном» собрании гонщиков (Крэйг Слэйтер)

Слэйтер рассказал, как гонщики активно обсуждали несовершенство правил.

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер сообщил, что пилоты «Макларена» и «Ред Булл» Ландо Норрис и Макс Ферстаппен вступили в диалог во время собрания гонщиков, посвященного правилам борьбы.

На Гран-при США Норриса оштрафовали за обгон Ферстаппена за пределами трассы, Макс избежал наказания за выдавливание, хотя сам выехал за белую линию.

Как стало известно ранее, по итогам обсуждения перед Гран-при Мехико ФИА пообещала поменять формулировки в инструкциях по стандартам пилотирования.

«Это было оживленное собрание пилотов вечером [в пятницу] в Мехико, причем Ландо Норрис и Макс Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о защите и атаке. Но мне сказали, что они были «спокойными» и «уважительными».

Главная тема обсуждений касалась правил борьбы и того, как их изменить. Превалирующее мнение среди пилотов заключается в том, что стандарты надо улучшить.

Собрание началось с того, что гонщики спросили ФИА, как стюарды принимают решения в случаях, подобных стычке Ферстаппена и Норриса. Интересно, что, предоставляя объяснение, ФИА признала, что набросала некоторые улучшенные формулировки гоночных рекомендаций и выслала их пилотам на рассмотрение.

Некоторые восприняли это как признание вины и то, что текущие инструкции позволяют использовать лазейки. Большинство посчитало позитивным знаком критический взгляд ФИА на себя и способность внедрить изменения.

Другая тема обсуждений заключалась в том, используют ли на самом деле стюарды все доступные правила в случаях, подобных инциденту с Норрисом и Ферстаппеном. Некоторые указали, что правило о выдавливании соперника за пределы трека можно применять в подобных эпизодах – даже существующие инструкции не разрешают выдавливание.

В конечном счете присутствует понимание, что правила никогда не будут совершенными. Намерения состоят в том, чтобы ужесточить формулировки и постараться улучшить определения.

Позиция ФИА заключается в том, что инструкции были запрошены пилотами, изобретены регулятором на основе консультаций с ними и в итоге подписаны Ассоциацией гонщиков Гран-при. Инструкции готовы улучшать, и за последние сезоны они претерпели несколько изменений», – рассказал Слэйтер.

ФИА поменяет инструкции по обгонам после инцидента с Ферстаппеном и Норрисом в США

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
Ассоциация гонщиков Гран-при
регламент
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Мехико-2024. Онлайн квалификации. Цунода, Лоусон, Алонсо, Стролл и Боттас выбыли после 2-го сегмента
615 минут назадLive
Пиастри и Перес квалифицировались 17-м и 18-м на Гран-при Мехико
322 минуты назад
Гельмут Марко о Пиастри и «Ред Булл»: «Я часто беседую с Уэббером, люди выдумывают всякое»
1сегодня, 20:47
Пьер Гасли: «Обидно, что в США не удалось превратить хорошую квалификацию в очки»
сегодня, 20:25
Промоутер Гран-при Мехико: «Хотим продлить контракт с «Ф-1» вне зависимости от будущего Переса»
сегодня, 19:43
Тото Вольфф: «Основная проблема «Мерседеса» – очень узкий диапазон рабочих настроек болида»
2сегодня, 19:10
Гран-при Мехико-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 4-й
13сегодня, 18:32
Миллиардер Слим: «У Переса и «Ред Булл» контракт. Не понимаю, почему у стольких людей сомнения»
12сегодня, 18:07
Гельмут Марко об интересе «Ред Булл» к Колапинто: «В «Ф-1» команды постоянно общаются друг с другом»
2сегодня, 17:48
ФИА поменяет инструкции по обгонам после инцидента с Ферстаппеном и Норрисом в США
21сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
вчера, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото