Макс Ферстаппен: «Благодаря обновлениями смогла в значительной степени раскрыть потенциал болида «Ред Булл»

Ферстаппен доволен прогрессом в работе с болидом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отметил, что его радует то, как команда смогла улучшить машину по ходу сезона, что позволило раскрыть ее потенциал, а Макс сумел отыграться в чемпионате и вернуться в борьбу за чемпионский титул.

«Мы перепробовали много разных вариантов, и многие из них не сработали. Благодаря обновлениям стало возможным использовать другие конфигурации болида. При этом нынешние болиды очень чувствительны к настройкам – если машина начинает даже совсем немного меньше скользить, это немного улучшает работу шин и улучшает гоночный темп.

Так что да, сразу несколько факторов сошлось воедино, что внезапно позволило в значительной степени раскрыть потенциал болида и повысить его скорость. Что, вполне естественно, повышает твою уверенность за рулем болида, позволяет чуть агрессивнее настраивать машину, чуть сильнее нагружать переднюю ось, не разгружая заднюю. А это именно то, что тебе нужно», – рассказал Ферстаппен.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?