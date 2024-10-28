Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Леклер попал в неловкую ситуацию после гонки в Мехико .

Пилот «Феррари » случайно выбранился по ходу пресс-конференции после финиша Гран-при Мехико.

Леклер рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся, в частности, о излишней поворачиваемости, и произнес слово «f##k». Шарль мгновенно принес извинения, сославшись на схожий случай с Максом Ферстаппеном .

«Простите! О нет! О нет! Я не хочу присоединиться к Максу!» – сказал монегаск.

После мероприятия с пилотом поговорил официальный представитель ФИА:

Ранее на одной из пресс-конференций в Сингапуре Ферстаппен позволил себе употребить нецензурную лексику, за что получил наказание в виде общественных работ. После в знак протеста Макс односложно отвечал в официальных интервью и разговаривал с журналистами только в паддоке.

Фото: соцсети Нейта Сондерса

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора