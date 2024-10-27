Гельмут Марко о шансах Переса стать чемпионом: «При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…»

Марко скептически оценил чемпионские перспективы Переса.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал слова Антонио Переса Гарибая о своем сыне – пилоте Серхио Пересе .

По словам мексиканского политика, Серхио станет чемпионом «Формулы-1» в будущем.

«При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…» – отреагировал Марко в эфире немецкого Sky.

Австриец также поделился мыслями о проблемах Переса на домашнем Гран-при Мехико – гонщик завершил квалификацию 18-м:

«Прорыв, на который мы надеялись и ожидали, увы, не состоялся.

Он жаловался по радио на проблемы с тормозами. По крайней мере это то, что слышал я. Надо понять, что конкретно происходит. Мы все надеялись, что он отыграется, но, к сожалению, этого не случилось».

Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»

Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»