Гельмут Марко о шансах Переса стать чемпионом: «При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал слова Антонио Переса Гарибая о своем сыне – пилоте Серхио Пересе.
По словам мексиканского политика, Серхио станет чемпионом «Формулы-1» в будущем.
«При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…» – отреагировал Марко в эфире немецкого Sky.
Австриец также поделился мыслями о проблемах Переса на домашнем Гран-при Мехико – гонщик завершил квалификацию 18-м:
«Прорыв, на который мы надеялись и ожидали, увы, не состоялся.
Он жаловался по радио на проблемы с тормозами. По крайней мере это то, что слышал я. Надо понять, что конкретно происходит. Мы все надеялись, что он отыграется, но, к сожалению, этого не случилось».
Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»
Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»
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