Джолион Палмер: «Действия Ферстаппена были нечестными. Легко быть впереди на апексе, если на выходе из поворота не надо оставаться в пределах трассы»

Палмер проанализировал борьбу Ферстаппена и Норриса в Остине.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» проанализировал борьбу Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при США – в частности, разобрав инцидент на старте и обгон в конце заезда, за который пилот «Макларена » получил 5-секундный штраф.

«Норрис хорошо сорвался с места, и хотя он закрывал внутреннюю траекторию, он все равно оставил на трассе достаточно места, чтобы Ферстаппен мог туда проскочить, ведь нидерландец чрезвычайно хорош на поздних торможениях.

На «Трассе Америк» особенно тяжело защищаться на старте, потому что первый поворот там очень широкий, и если твой соперник настроен по-настоящему решительно, как это было в случае с Максом, тебе нужно полностью «захлопывать калитку» на внутренней траектории, что тоже ставит тебя в невыгодное положение – ведь тем самым ты оставляешь соперникам слишком много свободного пространства на внешней траектории.

Судя по всему, Норрис просто недооценил настрой Макса и его решимость выйти в лидеры, поскольку он все-таки оставил ему свободное место слева, чем пилот «Ред Булл» и воспользовался. Большинство гонщиков на месте Макса не стало бы действовать так жестко и не стало бы так сильно рисковать на старте. Но с учетом борьбы за титул и осознания Максом того, что это его шанс победить «Макларен», он все-таки решил рискнуть и пошел до конца, сместившись до белой ограничительной линии слева.

Задним числом приходит понимание, что Норрис должен был лучше защититься, ведь в дальнейшем он жалел об этом моменте на протяжении всей оставшейся гонки.

Но на самом деле, как Ландо справедливо заметил по радио сразу после поворота, в итоге Максу, чтобы завершить обгон, пришлось выехать за пределы трассы всеми четырьмя колесами. Ему просто не удалось вовремя совершить это позднее торможение, остановить машину и войти в поворот, при этом оставаясь в пределах границ трассы.

И это был хоть и менее вопиющий маневр, но в конечном счете он был очень похож на тот, за который Макса наказали на прошлогоднем Гран-при Лас-Вегаса. И ему очень повезло с тем, что его не наказали в Остине.

В итоге все это позволило Леклеру выйти в лидеры и в конечном счете победить, но Ферстаппен заполучил ключевую для себя позицию на трассе впереди человека, которого он хотел опередить больше всего.

И по ходу оставшейся части гонки вы сами могли видеть, как все внимание «Ред Булл» и Макса было сосредоточено исключительно на том, чтобы победить Норриса – и в итоге они позволили Сайнсу провести «андеркат» и потеряли второе место.

В иной ситуации в «Ред Булл» могли бы прикрыться от Сайнса, но тогда они бы оказались в более уязвимой позиции относительно Норриса и «Макларена» – соперники могли бы наоборот оставаться на трассе как можно дольше. И, с учетом того, что преимущество Норриса в свежести шин было бы огромным, это бы вполне вероятно позволило ему обойти соперника в борьбе за второе место. Так что, позволив Сайнсу провести «андеркат», «Ред Булл» и Ферстаппен повысили свои шансы победить Норриса.

Максу все же пришлось поехать в боксы, чтобы предотвратить проведение «андерката» соперниками, и с этого момента наиболее логичным для «Макларена» шагом было оставаться на трассе как можно дольше, что они и сделали. В это гонке работали и были вполне разумными все четыре доступных варианта стратегии, что в итоге подарило нам интереснейшую борьбу за последнее место на подиуме между двумя главными претендентами на титул.

Когда Норрис догнал Ферстаппена, Макс защищался просто превосходно. Он относится к тому типу гонщиков, которые всегда закрывают внутреннюю траекторию, и Макс постоянно делал так на всех наиболее опасных участках трассы – смещался внутрь в 12-м повороте, держался внутри в 13-м повороте, а затем удерживаясь в 14-м, чтобы выдавливать Норриса на широкую траекторию уже в следующем повороте. И у Ландо просто начинали заканчиваться идеи.

На 52-м круге, когда проблемы Ферстаппена усугубились, Норрис получил лучшую на тот момент для себя возможность, и это стало определяющим моментом в их борьбе в этой гонке, а может и во всем сезоне.

На входе в поворот Ландо был впереди, но Макс вошел в сам поворот на более высокой скорости и поэтому первым оказался на апексе, обе машины выехали широко, оказавшись за пределами трассы, но Ландо все-таки завершил обгон. В итоге штраф Норрису в данной ситуации был неизбежен, но на мой взгляд здесь все было намного сложнее, чем может показаться со стороны.

Во-первых, в «Макларене» допустили очевидную ошибку, не сказав Норрису сразу же вернуть Максу позицию. Оправдать [в разборе с судьями после гонки] обгон за пределами трассы всегда невероятно трудно. Единственный шанс сделать это был бы в том случае, если бы Ландо был явно впереди Макса на апексе, и тогда бы, в глазах стюардов, имел полное право пользоваться доступным пространством на выходе из поворота.

И по этой причине Ландо спросил команду по радио о том, что делать. Но в команде сказали ему, что именно его машина была впереди на апексе, хотя на самом деле это было не так – и Норрису сказали сохранить позицию. После чего он и получил штраф.

Осложняет ситуацию то, что хоть Макс и правда был впереди непосредственно на апексе, добился он этого только путем того, что в итоге выехал за пределы трассы, при этом изначально находясь на внутренней траектории.

Как мы видели на повторе, Ландо атаковал за счет позднего торможения, а Макс отпустил свои тормоза, чтобы быть первым на апексе. Но ведь это значит, что и он не смог вовремя остановить свою машину. И в этом смысле он действительно вынудил Ландо, который уже начал процесс входа в поворот, выехать за пределы трассы.

На мой взгляд, если единственный для тебя способ оказаться впереди соперника на апексе – это превысить нужную скорость в самом повороте, – то в этом случае ты лишаешься права выдавливать машину соперника на выходе из поворота.

По сути, поскольку Макс сам не смог войти в поворот, его защитные действия становятся нечестными. Если бы он сумел остановить машину на торможении и остаться в пределах трассы, все было бы абсолютно честно. Ведь здесь и кроется истинное мастерство гонщика. Легко быть впереди соперника на апексе, если при этом тебе не нужно оставаться в пределах трассы на выходе из поворота.

Как бы то ни было, я считаю, что в данном случае эта выходка сошла Ферстаппену с рук, и хотя штраф Норриса трудно оспорить, можно с уверенностью утверждать, что если совершенный им обгон и был нечестным, то такой же была и защита Ферстаппена. И штрафовать в данном случае нужно было обоих гонщиков. Эта ситуация наверняка будет подробно обсуждаться на следующем брифинге пилотов.

Это в любом случае был очень сложный эпизод, но мы опять видим, как исход очередного сражения в борьбе за титул решается в комнате стюардов, а этого точно никому не хочется.

Вероятно, ФИА стоит более четко прописать в правилам моменты, связанные с тем, что машина пилота при защитных маневрах должна оставаться в пределах трассы – чтобы в будущем избежать возникновения подобных ситуаций».

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