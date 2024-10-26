MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й
Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл спринт на Гран-при Таиланда MotoGP.
Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака», сдержавший своего главного соперника – другого гонщика «Дукати» Франческо Баньяя. Отрыв Мартина в чемпионате увеличился до 22 очков.
Мартину для титула достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах 2024 года.
Лидер «Грезини» Марк Маркес финишировал четвертым.
Гран-при Таиланда
Бурирам
26 октября 2024 года
Спринт
1. Энеа Бастианини («Дукати») – 13 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,357
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,372
4. Марк Маркес («Грезини») +5,402
5. Алекс Маркес («Грезини») +10,140
6. Франко Морбиделли («Прамак») +11,087
7. Марко Беццекки («ВР46») +11,538
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,680
9. Брэд Биндер («КТМ») +13,692
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,483
11. Джек Миллер («КТМ») +18,397
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,544
13. Хоан Мир («Хонда») +19,265
14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,688
15. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,988
16. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,298
17. Алекс Ринс («Ямаха») +21,413
18. Такааки Накагами («ЛЧР») +23,400
19. Лука Марини («Хонда») +23,979
20. Маверик Виньялес («Априлия») +29,474
21. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +39,389
Сошел:
Педро Акоста («Гасгас»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 433 очка
2. Франческо Баньяя – 411
3. Марк Маркес – 351
4. Энеа Бастианини – 343
5. Брэд Биндер – 193
MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й
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