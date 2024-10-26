MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл спринт на Гран-при Таиланда MotoGP.

Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака», сдержавший своего главного соперника – другого гонщика «Дукати» Франческо Баньяя. Отрыв Мартина в чемпионате увеличился до 22 очков.

Мартину для титула достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах 2024 года.

Лидер «Грезини» Марк Маркес финишировал четвертым.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

26 октября 2024 года

Спринт

1. Энеа Бастианини («Дукати») – 13 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,357

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,372

4. Марк Маркес («Грезини») +5,402

5. Алекс Маркес («Грезини») +10,140

6. Франко Морбиделли («Прамак») +11,087

7. Марко Беццекки («ВР46») +11,538

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,680

9. Брэд Биндер («КТМ») +13,692

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,483

11. Джек Миллер («КТМ») +18,397

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,544

13. Хоан Мир («Хонда») +19,265

14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,688

15. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,988

16. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,298

17. Алекс Ринс («Ямаха») +21,413

18. Такааки Накагами («ЛЧР») +23,400

19. Лука Марини («Хонда») +23,979

20. Маверик Виньялес («Априлия») +29,474

21. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +39,389

Сошел:

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 433 очка

2. Франческо Баньяя – 411

3. Марк Маркес – 351

4. Энеа Бастианини – 343

5. Брэд Биндер – 193

MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й