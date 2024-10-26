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  • MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й
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MotoGP. Гран-при Таиланда. Бастианини выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл спринт на Гран-при Таиланда MotoGP.

Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака», сдержавший своего главного соперника – другого гонщика «Дукати» Франческо Баньяя. Отрыв Мартина в чемпионате увеличился до 22 очков.

Мартину для титула достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах 2024 года.

Лидер «Грезини» Марк Маркес финишировал четвертым.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

26 октября 2024 года

Спринт

1. Энеа Бастианини («Дукати») – 13 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,357

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,372

4. Марк Маркес («Грезини») +5,402

5. Алекс Маркес («Грезини») +10,140

6. Франко Морбиделли («Прамак») +11,087

7. Марко Беццекки («ВР46») +11,538

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,680

9. Брэд Биндер («КТМ») +13,692

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,483

11. Джек Миллер («КТМ») +18,397

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,544

13. Хоан Мир («Хонда») +19,265

14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,688

15. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,988

16. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,298

17. Алекс Ринс («Ямаха») +21,413

18. Такааки Накагами («ЛЧР») +23,400

19. Лука Марини («Хонда») +23,979

20. Маверик Виньялес («Априлия») +29,474

21. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +39,389

Сошел:

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 433 очка

2. Франческо Баньяя – 411

3. Марк Маркес – 351

4. Энеа Бастианини – 343

5. Брэд Биндер – 193

MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл квалификацию, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й после падения, Марк Маркес – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
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Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Гран-при Таиланда MotoGP
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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