«Формула Е» показала болид нового поколения Gen4

«Формула Е» представила болид нового поколения.

«Формула Е» опубликовала изображения модели нового болида поколения Gen4. Данные болиды нового поколения начнут использоваться в чемпионате с сезона-2026/27.

Предстоящий сезон, который стартует 6 декабря в Сан-Паулу, станет для «Формулы Е» последним в рамках использования болидов поколения Gen3.

Мощность силовой установки в болиде нового поколения составит 600 кВт – или 815 л.с. В рамках замеров тестовой версии болида, которые проводила ФИА, новая машина «Формулы Е» комфортно преодолевала скоростную отметку в 320 км/ч. При этом новый болид разгоняется с 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды – на 30 процентов быстрее болида «Формулы-1».

«Макларен» F1 – легенда: первый гиперкар, сборник мегатехнологий и мечта богачей

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
