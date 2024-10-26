Ферстаппену заменили мотор без штрафа на Гран-при Мехико
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил другую силовую установку перед заключительной практикой на Гран-при Мехико.
В пятницу трехкратный чемпион «Формулы-1» испытывал трудности и не проехал ни одной быстрой попытки во второй тренировке. Команда определила, что проблема заключалась в утечке в воздушном контуре.
«Ред Булл» установил на болид Макса уже использовавшийся двигатель. Таким образом, нидерландец не получит штраф в виде потери позиций на решетке. В то же время незапланированная замена повышает вероятность того, что Ферстаппену придется вновь превысить лимит до конца сезона.
Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»
Гельмут Марко: «Проблема Ферстаппена с мотором несерьезная. Какая-то утечка»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
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