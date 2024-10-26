Ферстаппену заменили мотор без штрафа на Гран-при Мехико

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен получил другую силовую установку перед заключительной практикой на Гран-при Мехико.

В пятницу трехкратный чемпион «Формулы-1» испытывал трудности и не проехал ни одной быстрой попытки во второй тренировке. Команда определила, что проблема заключалась в утечке в воздушном контуре.

«Ред Булл» установил на болид Макса уже использовавшийся двигатель. Таким образом, нидерландец не получит штраф в виде потери позиций на решетке. В то же время незапланированная замена повышает вероятность того, что Ферстаппену придется вновь превысить лимит до конца сезона.

Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»

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