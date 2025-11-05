  • Спортс
  • Габриэл Бортолето: «В «Ф-1» меня больше всего удивило то, сколько гонщику нужно общаться с журналистами»
0

Габриэл Бортолето: «В «Ф-1» меня больше всего удивило то, сколько гонщику нужно общаться с журналистами»

Бортолето назвал наиболее удививший его фактор в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето рассказал о том, что по ходу дебютного сезона в «Ф-1» больше всего его удивило то, сколько времени и сил по ходу гоночного уик-энда гонщикам приходится тратить на общение с журналистами и участие в различных мероприятиях со спонсорами и болельщиками.

По словам бразильца, он лишь со временем научился лучше распределять силы, беря пример с Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

«В «Формуле-1» сильно поражает то, сколько гонщику нужно общаться с журналистами, участвовать в медиа-активностях. Дел очень много!

Думаю, именно этот фактор удивил меня больше всего. При этом тебе нужно стараться сохранять как можно больше сил [на гонки], хотя по ходу уик-энда приходится посещать огромное количество различных мероприятий. Хотя понятно, что гонщик должен быть профессионалом и адаптироваться.

Опытный гонщики за пределами трассы стараются у себя дома заниматься тем, чем хочется им, расслабляться, восстанавливать силы. И к следующей гонке они подходят отдохнувшими и готовыми. В этом смысле я очень многому научился у Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена, подмечая, чем они занимаются за пределами трассы.

Понятно, что всегда нужно стремиться к большему, и мне и в данном отношении еще предстоит прибавлять. Но сейчас перед началом гоночных уик-эндов я чувствую себя намного комфортнее, а уезжая домой в воскресенье вечером после гонки чувствую себя заметно спокойнее, и при этом мне удается выступать на высоком уровне. При этом в начале сезона я зачастую чувствовал себя вымотанным еще до начала первой практики, потому что тратил слишком много сил [на общение с прессой и другие мероприятия] в четверг и в среду», – рассказал Бортолето.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
