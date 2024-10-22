Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США

Издание PlanetF1 поделилось телеметрией перед спорным эпизодом на Гран-при США .

Стюарды наказали пилота «Макларена » Ландо Норриса за обгон конкурента из «Ред Булл » Макса Ферстаппена за пределами трассы за несколько кругов до финиша. Ферстаппен, находящийся на внутренней траектории, выдавил соперника и также проехал за границами трека. Судьи мотивировали штраф тем, что на апексе Макс был впереди Ландо.

Портал отмечает, что Норрис обогнал Ферстаппена на прямой и подъезжал к повороту на большей скорости благодаря DRS.

Перед апексом нидерландец действовал гораздо агрессивнее на торможении, чтобы оказаться впереди: на 30 метров позже отпустил педаль газа и на 35 метров позже нажал на тормоз.

Также отмечается, что из-за чрезмерно позднего торможения Ферстаппен не выполнил требование рекомендаций по стандартам пилотирования в «Ф-1», на которые ссылаются стюарды ФИА:

«Машина, которую обгоняют, должна быть способна проехать поворот, оставаясь в пределах трасы».

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Изображения: PlanetF1