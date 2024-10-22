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Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США

Издание PlanetF1 поделилось телеметрией перед спорным эпизодом на Гран-при США.

Стюарды наказали пилота «Макларена» Ландо Норриса за обгон конкурента из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы за несколько кругов до финиша. Ферстаппен, находящийся на внутренней траектории, выдавил соперника и также проехал за границами трека. Судьи мотивировали штраф тем, что на апексе Макс был впереди Ландо.

Портал отмечает, что Норрис обогнал Ферстаппена на прямой и подъезжал к повороту на большей скорости благодаря DRS.

Перед апексом нидерландец действовал гораздо агрессивнее на торможении, чтобы оказаться впереди: на 30 метров позже отпустил педаль газа и на 35 метров позже нажал на тормоз.

Также отмечается, что из-за чрезмерно позднего торможения Ферстаппен не выполнил требование рекомендаций по стандартам пилотирования в «Ф-1», на которые ссылаются стюарды ФИА:

«Машина, которую обгоняют, должна быть способна проехать поворот, оставаясь в пределах трасы».

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Изображения: PlanetF1

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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