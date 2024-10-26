«Ред Булл» предложил контракт Колапинто – и место в «РБ» в 2025 году (Sky Sport Italia)

В «Ред Булл» предприняли попытку переманить Колапинто.

По информации итальянского Sky Sport, руководство системы «Ред Булл» высоко оценивает талант аргентинца и готово предоставить ему место в кокпите болида в следующем году – речь почти наверняка идет про «РБ», младшую команду.

При этом отмечается, что в «Уильямсе» не очень хотят расставаться с талантливым гонщиком насовсем, хотя и не имеют возможности предоставить ему место в кокпите болида в 2025 году.

«В «Ред Булл» уже сделали предложение. И в Милтон-Кейнсе могут предоставить ему место за рулем болида. Теперь решение за «Уильямсом», ведь Колапинто уже два года является участником их молодежной программы. И сейчас нет уверенности, что в «Уильямсе » готовы расстаться с Колапинто», – отмечает Роберто Кинкеро.

Предположительно, если сделка по переходу Колапинто будет согласована, в следующем году аргентинец будет выступать за команду «РБ» вместе с Юки Цунодой, а напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Лиам Лоусон, которому, в свою очередь, также нужно проявить себя в оставшихся гонках сезона. С Серхио Пересом же сотрудничество почти наверняка будет прекращено.

Франко Колапинто: «Нужно как можно лучше закончить сезон. О том, что я буду делать дальше, подумаю в декабре»