Макс Ферстаппен: «Понял, в чем проблема. У меня не тот паспорт!»
В медиапространстве «Ф-1» продолжают вести дискуссию вокруг инцидента между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран-при США.
В конце гонки Норрис попытался пройти Ферстаппена, однако пилот «Ред Булл» перекрыл поворот и выдавил соперника за пределы трассы – при этом тоже зайдя за белую линию. Ландо не сбросил скорость и прошел Макса, за что получил 5-секундный штраф.
Судьи наказали пилота «Макларена» за обгон за пределами трассы. Ферстаппена наказывать не стали, поскольку, по мнению стюардов, поворот был за нидерландцем, а потому он имел право диктовать траекторию.
Однако многие все равно посчитали Макса главным виновником конфликта.
Тема также всплыла во время стрима симрейсинговой команды Ферстаппена – Team Redline.
«Нужно следовать правилам, прямо как в «Ф-1» – сказал Макс по ходу виртуальной гонки.
«Прям как ты на Гран-при США! Все говорят о том, как тебя не наказали!» – заявил один из стримеров.
«Я понял, в чем проблема [почему все это обсуждают]. У меня не тот паспорт!» – с сарказмом ответил Ферстаппен, намекая на то, что у него нет британского паспорта.
Ранее Ферстаппен неоднократно отмечал, что Великобритания играет ключевую роль в «Ф-1», в том числе в сфере медиа. По мнению Макса, из-за этого в СМИ много необъективного, включая излишне большую поддержку британцев.
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