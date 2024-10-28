«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов

«Феррари» одержала вторую победу в «Ф-1» подряд.

На Гран-при США сильнейшим стал Шарль Леклер , в Мехико победу отпраздновал Карлос Сайнс . Успех стал для итальянского коллектива пятым в нынешнем году.

Скудерия переместилась на вторую строчку в Кубке конструкторов, опередив «Ред Булл ». Отставание от лидера сезона – «Макларена » – сократилось до 29 баллов (537 против 566).

Впереди четыре этапа, в том числе два уик-энда со спринтами.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024