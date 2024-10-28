«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов
«Феррари» одержала вторую победу в «Ф-1» подряд.
На Гран-при США сильнейшим стал Шарль Леклер, в Мехико победу отпраздновал Карлос Сайнс. Успех стал для итальянского коллектива пятым в нынешнем году.
Скудерия переместилась на вторую строчку в Кубке конструкторов, опередив «Ред Булл». Отставание от лидера сезона – «Макларена» – сократилось до 29 баллов (537 против 566).
Впереди четыре этапа, в том числе два уик-энда со спринтами.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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