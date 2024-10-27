Цунода врезался в барьеры, 2-й сегмент квалификации завершили красными флагами
Пилот «РБ» Юки Цунода завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Мехико.
Цунода потерял контроль над болидом с 12-м повороте и влетел в ограждение.
Второй сегмент завершили красными флагами. Юки стал 11-м по итогам сессии.
За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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