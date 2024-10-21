Алонсо представил шлем для 400-го Гран-при со своими черно-белыми фото
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отметит юбилейный этап «Формулы-1» на Гран-при Мехико, который пройдет в ближайшие выходные, 25-27 октября.
Двукратный чемпион мира первым в истории проведет 400 Гран-при.
43-летний Фернандо выступит в особом шлеме, украшенном своими черно-белыми фотографиями различных лет.
Фернандо Алонсо: «За меня болеют поколения, разделенные 20 годами. Тяжело найти спортсмена с такой связью с фанатами»
Фернандо Алонсо: «33-я победа стала бы заявлением: никогда не сдавайся, всегда сражайся за свои мечты»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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