Феттель ушел из «Ф-1», Хюлькенберг вместо Шумахера в «Хаасе», Леклер – вице-чемпион, Ферстаппен улучшил рекорд по победам и другие события Гран-при Абу-Даби

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшие семь день.

1. Ферстаппен одержал 15-ю победу за сезон, улучшив рекорд, Леклер финишировал вторым, Перес – третьим, все результаты – здесь.

2. Феттель завершил карьеру в «Ф-1». В заключительном заезде Себ стал десятым и завоевал звание гонщика дня.

Все пилоты пришли на прощальный ужин четырехкратного чемпиона, участники «Ф-1» совершили пробежку в его честь по трассе Гран-при Абу-Даби, Алонсо и Шумахер посвятили коллеге шлемы. Сам Себастьян выступил в шлеме с 1000 фотографий болельщиков.

3. «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, Леклер финишировал вторым в личном зачете, опередив Переса.

4. Хэмилтон впервые в карьере не завоевал ни одной победы и ни одного поула. В Абу-Даби Льюис сошел, из-за чего опустился на шестое место по итогам сезона – пятым стал Сайнс. Британец с нетерпением ждет окончания тестов, после чего больше не будет пилотировать «эту штуку».

5. Алонсо завершил выступления за «Альпин» техническим сходом, проиграл напарнику в чемпионате и рад, что «все закончилось». Во вторник, 22 ноября, Фернандо дебютирует за «Астон Мартин» на шинных тестах.

6. Хюлькенберг подписал контракт с «Хаасом» и заменит Шумахера в 2023 году. Штайнер выдал трогательную речь, прощаясь с уходящим пилотом, в «Мерседесе» не исключили, что пригласят Мика запасным.

7. Сэрджант – гонщик «Уильямса» на сезон-2023. Американец завершил выступления в «Ф-2» на четвертом месте, заработал баллы для получения суперлицензии и заменит Латифи, с которым Албон попрощался, разместив его фамилию на шлеме.

Таким образом, стали известны составы всех команд «Ф-1» на следующий год.

8. Итальянская пресса сообщила, что Вассер станет новым руководителем «Феррари» вместо Бинотто, в команде информацию отрицают. Также утверждается, что Леклер и его начальник не разговаривают с июля. Сам Маттиа «расслаблен» по поводу своего будущего.

9. Шварцман провел вторую в карьере практику за «Феррари» и показал седьмое время. На этот раз Роберт выступал как нейтральный спортсмен – в первой тренировке он представлял Израиль.

10. Итоги квалификационных дуэлей напарников в «Ф-1» в сезоне-2022: Норрис одержал самую разгромную победу, Албон и Ферстаппен доминировали над напарниками.

11. Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой, утверждает Auto Motor und Sport.

12. Изменения в регламенте: в 2023-м опробуют включение DRS через круг после старта или рестарта, изучается введение колесных арок в дождевых условиях.

⏱️ Хроника гонки: Леклер вырвал у Переса второе место в чемпионате мира, Феттель завершил карьеру в «Ф-1»

🏆 Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов

Завершение сезона в «Формуле-2»

Лоусон выиграл спринт в Абу-Даби, Иваса стал сильнейшим в основной гонке.

🔔 Ближайшие гонки

Команды Росберга, Хэмилтона и Сайнса-старшего разыграют титул Extreme E на последнем этапе сезона в Уругвае (26-27 ноября).

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