Марк Уэббер: «Постараемся помочь Пиастри перевернуть ситуацию»

Уэббер готов поддержать Пиастри в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер, который сейчас является менеджером Оскара Пиастри, рассказал о том, что у гонщика «Макларена» нет проблем с мотивацией и что он просто нуждается в поддержке.

Пиастри долгое время лидировал в чемпионате, но проигрывает по очкам своему напарнику по команде Ландо Норрису на протяжении уже шести Гран-при подряд. Теперь лидером сезона является Норрис, который опережает австралийца на 24 очка.

«Мы постараемся помочь ему перевернуть ситуацию. И я не думаю, что у Оскара есть проблемы с мотивацией.

У него был тяжелый отрезок, но речь идет о характере – о борьбе и способах черпать мотивацию глубоко внутри себя. И это его третий сезон в «Формуле-1», так что ему нужно собраться и проявить характер, чтобы отыграться.

Как понятно и то, что для Оскара это нечто невероятное. Я имею в виду, что он прошел невероятный путь, сражаясь за титул, хотя его карьера в «Формуле-1» еще только началась.

Борьба за титул в третий сезон в «Ф-1» – это достаточно беспрецедентная история. Думаю, тут на ум приходит только Льюис Хэмилтон. В «Ф-1» было совсем мало людей, кто начинал бороться за титул на столь ранней стадии своей карьеры.

Так что, вполне естественно, этот фактор нужно тоже принимать во внимание. Чтобы понимать очертания того, как это выглядит для Оскара.

Когда я боролся за чемпионский титул, то был уже старым, опытным волком. Я и правда был уже стар, моя карьера была близка к завершению, а карьера Оскара только началась. Так что да, тут нужно учитывать разные нюансы. Оскара нужно подбодрить, поддержать – видно, что он полон сил и желания, он усердно трудится ради достижения цели, но его карьера только началась», – рассказал Уэббер.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
