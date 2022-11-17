Себастьян Феттель: «Самым талантливым от природы гонщиком, с которым я пересекался, был Райкконен»

Пилот назвал самым талантливым гонщиком, с которым пересекался в «Формуле-1».

Феттель и Райкконен вместе выступали за в течение четырех лет:

«Думаю, самым талантливым от природы гонщиком, с которым я пересекался, был именно Кими. Если судить с точки зрения. Это было видно и за рулем нашего болида, и вообще всех других гоночных машин.

Я думаю, что если бы существовала гоночная дисциплина, в которой гонщикам было нужно каждый день менять машины, Кими уже дней через 10 начал обгонять на круг всех остальных. Просто потому что он талантлив от природы и ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к болиду, его требованиям.

Просто дайте ему руль – и он сделает все остальное. Иногда даже казалось, что это просто нечестно – тебе самому нужно время, чтобы привыкнуть, освоиться на трассе, привыкнуть к условиям. А Кими просто садился за руль и…бум!

Думаю, среди всех напарников лучшие отношения у меня были именно с Кими. Потому что никто ни с кем не спорил. Если мы сталкивались друг с другом, то просто обсуждали это, разбирались с этим, порой вместе смеялись над этим…

Но никто и никогда не пытался как-то встряхнуть ситуацию, дестабилизировать ее, портить отношения. У нас с первого же дня были уважительные отношения, никто не уводил глаза. С другими пилотами можно было поздороваться, пожать руки, но было видно, что человек находится где-то не здесь. Кими же был исключением».

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