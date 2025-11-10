Алексей Попов и шансах Ферстаппена на титул: «Мне кажется, Макса может спасти только чудо»

Попов оценил шансы Ферстаппена на титул.

Комментатор Алексей Попов подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, поделившись своим мнением о том, как результаты уик-энда повлияли на шансы Ландо Норриса , Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена на победу в чемпионате.

По результатам гонки в Бразилии преимущество Норриса над Пиастри в выросло до 24 очков, в то время как Ферстаппен уступает британцу уже 49 очков.

«Теперь Макс Ферстаппен проигрывает Ландо Норрису уже 49 очков. Эквивалент двух побед. Остается еще три гонки. Ну и еще один спринт. Если честно, мне кажется, что Макса может спасти только какое-то чудо.

В случае с Оскаром Пиастри речь идет [об отрыве] даже меньше, чем в одну победу. Но есть такая вещь, как спираль восходящая и нисходящая. И пока все шансы на стороне Ландо. Хотя в Лас-Вегасе он выглядел не очень хорошо, сам Ландо как раз об этом говорил после победы», – рассказал Попов.

