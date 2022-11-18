Шумахер посвятил Феттелю шлем для Гран-при Абу-Даби
Гонщик «Хааса» Мик Шумахера выступает на Гран-при Абу-Даби в особом шлеме.
На шлеме размещены полосы в цветах немецкого флага, которые использовал друг и наставник Мика – пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Также присутствует надпись «спасибо, Себ».
Гонка станет последней в «Формуле-1» для четырехкратного чемпиона. Шумахер покинет «Хаас» и, по всей видимости, также не будет основным пилотом серии в 2023 году.
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Фото: твиттер команды «Хаас»
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