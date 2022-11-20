Алонсо проиграл Окону по итогам сезона-2022
Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сошел на Гран-при Абу-Даби и потерял шанс обогнать своего напарника Эстебана Окона в чемпионате.
До гонки на счету Алонсо было 81 очко, Окон заработал 86.
Сход стал шестым для Фернандо в 2022 году, Эстебан дважды досрочно завершил гонки. Испанец покидает «Альпин» и в следующем сезоне будет выступать за «Астон Мартин».
За ходом гонки можно следить на странице онлайна Sports.ru:
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