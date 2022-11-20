Алонсо проиграл Окону по итогам сезона-2022

Гонщик «Альпин» сошел на Гран-при Абу-Даби и потерял шанс обогнать своего напарника в чемпионате.

До гонки на счету Алонсо было 81 очко, Окон заработал 86.

Сход стал шестым для Фернандо в 2022 году, Эстебан дважды досрочно завершил гонки. Испанец покидает «Альпин» и в следующем сезоне будет выступать за .

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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Алонсо сошел из-за технических проблем в последней гонке за «Альпин»

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