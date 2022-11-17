Леклер и Бинотто не разговаривают с июля (L’Équipe)

Отношения между пилотом «Феррари» и его боссом уже несколько месяцев нельзя назвать идеальными.

По информации L’Équipe, Шарль зол из-за стратегического провала на Гран-при Великобритании, который прошел в июле, и до сих пор не разговаривает с начальником. В Сильверстоуне Скудерия оставила Леклера на старых и жестких шинах перед рестартом, и монегаск занял лишь четвертое место, в то время как победу одержал его напарник .

После финиша Маттиа о чем-то поговорил с Шарлем, помахав перед его лицом указательным пальцем.

Как писала итальянская пресса, Бинотто покинет свой пост – новым руководителем «Феррари» с января станет Фредерик Вассер, бывший босс Леклера в (ныне ). В Скудерии эту информацию отрицают.

Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)

«Феррари» отрицает уход Бинотто: «Эти слухи абсолютно безосновательны»

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