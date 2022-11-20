Формула-2. Абу-Даби. Иваса выиграл последнюю гонку сезона, Другович – 2-й, Лоусон – 3-й, Сэрджант – 5-й
Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса выиграл заключительную гонку сезона «Формулы-2» в Абу-Даби.
Иваса удерживал лидерство со старта заезда. На последних кругах японцу пришлось активно защищаться от чемпиона Фелипе Друговича («МП Моторспорт»), который финишировал вторым, Лиам Лоусон из «Карлина» стал третьим.
Напарник Лоусона Логан Сэрджант занял пятую позицию, что позволило ему заработать необходимые баллы для получения суперлицензии. В следующем сезоне Логан будет выступать в «Формуле-1» за «Уильямс».
На место среди лидеров претендовал Джек Дуэн, выбравший стратегию с поздним пит-стопом, однако пилот «Виртуози» сошел сразу после остановки из-за незакрепленного колеса. Вице-чемпион Тео Пуршер («АРТ») также сошел на заключительных кругах из-за технических проблем.
Формула-2. Абу-Даби. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Версхор – 2-й, Другович – 3-й, Сэрджант – 6-й
Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й
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