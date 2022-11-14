Тото Вольфф: «Семья Шумахеров связана с «Мерседесом». Мы рассмотрим приглашение Мика, если он не найдет место основного гонщика»
Тото Вольфф высказался о возможности пригласить Мика Шумахера в «Мерседес».
Немецкие СМИ сообщают, что Шумахер покинет «Хаас» по окончании сезона и, вероятнее всего, станет запасным в «Мерседесе».
«Я не знаю, какая точно ситуация у Мика в «Хаасе». Я считаю, что для него важнее всего получить гоночный кокпит, но не секрет, что семья Шумахеров связана с «Мерседесом».
Мы ценим Мика как человека и гонщика, поэтому рассмотрим такой вариант, если он не найдет гоночное место. Но оно должно быть главным приоритетом – Мик этого заслуживает», – сказал исполнительный директор «Мерседеса» после Гран-при Сан-Паулу.
В «Мерседесе» карьеру завершил отец Мика – семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер. Также Михаэль был пилотом юниорской программы «Мерседеса».
Еще одним претендентом на место резервного гонщика немецкой команды считается Даниэль Риккардо, который уйдет из «Макларена» в конце года. В то же время Риккардо ведет переговоры с «Ред Булл».
Хюлькенберг заменит Шумахера в «Хаасе» в 2023 году (Bild)
Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?
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